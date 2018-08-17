تراجع حاد في نسبة تأييد الرئيس الكوري مون جيه إين

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سجلت نسبة تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" انخفاضا حادا للأسبوع الثاني على التوالي.وطبقا لنتائج استطلاع رأي أجرته شركة "ريال ميتر" خلال يومي الثالث عشر والرابع عشر، ويومي السادس عشر والسابع عشر من شهر أغسطس الجاري على 2007 من المواطنين البالغين، بلغت نسبة تأييد الرئيس "مون" 56.7% ، بانخفاض نسبته 1.8% مقارنة بالأسبوع الأسبق.أما نسبة المعارضة فقد شهدت زيادة بنحو 2% لتصل إلى 38.4%.وبلغت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 39.6% ، مسجلة بذلك انخفاضا لأسابيع ثلاثة متتالية.أما نسبة تأييد حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي فقد بلغت 19.9%، وتلاه حزب العدل بنسبة 13.3%، وحزب المستقبل بـ7.3%، وحزب السلام الديمقراطي بـ2.4%.وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع 2.2%.