فرقة بي تي إس تتصدر الجداول الموسيقية في اليابان

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تصدر الألبوم الأخير لفرقة بي تي إس الكورية الجداول الموسيقية في اليابان.ووفقًا للوكالة الراعية للفرقة الشبابية، احتل الألبوم الأخير الصادر في 24 أغسطس المركز الأول في جدول أوريكون في اليابان، في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر.وتعد هذه هي المرة الرابعة التي تتصدر فيها الفرقة الشبابية المكونة من 7 أعضاء، جدول أوريكون في اليابان، حيث حصلت الفرقة على المركز الأول في سبتمبر 2016، وفي أكتوبر 2017، وفي شهر أبريل الماضي.ويأتي هذا الإنجاز بينما تصدرت الفرقة قائمة بيلبورد للمرة الثانية، ووصلت إلى المركز الأول في جدول كاوون الكوري الجنوبي، في شهر أغسطس.