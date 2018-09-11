افتتاح مكتب الاتصالات المشترك بين الكوريتين يوم الجمعة

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تقرر افتتاح وتشغيل مكتب الاتصالات المشترك بين الكوريتين في مجمع "كيسونغ" الصناعي يوم الجمعة القادم الـ14 من سبتمبر.وصرحت وزارة التوحيد اليوم بأنه ستقام مراسم خاصة لافتتاح المكتب في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الجمعة تحت رعاية مشتركة بين الكوريتين.ومن المتوقع أن يحضر مراسم الافتتاح التي ستقام تحت شعار "الآن هيا بنا إلى الأمام معا"، وزير التوحيد "جو ميونغ كيون" الكوري الجنوبي، وعدد من نواب البرلمان وممثلين عن الحكومة والدائرة السياسية والجماعات المدنية، بينما سيحضر من كوريا الشمالية رئيس مجلس التوحيد والسلام الوطني "لي سون كوان" وممثلو المحادثات حسب القطاعات.وأوضحت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية أن مكتب الاتصالات سيقوم بالتفاوض والتواصل وتنظيم المفاوضات والمشاورات الرسمية ودعم التبادلات المدنية وتقديم التسهيلات للزيارات بين الكوريتين.كما سيقوم بدور القناة الدائمة للتشاور والتواصل من أجل تطوير العلاقات بين الكوريتين وتخفيف التوتر العسكري وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية. وأعربت عن أملها في أن يساعد المكتب على إدارة العلاقات بين الكوريتين على نحو ثابت عبر التواصل لمدة 24 ساعة على مدار العام، وأن يسهم أيضا في تقدم المفاوضات حول نزع الأسلحة النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.وسوف يتولى نائب وزير التوحيد "تشون هيه سونغ" منصب مدير المكتب عن الجانب الجنوبي، بينما سيتولى نائب رئيس مجلس التوحيد والسلام منصب المدير عن الجانب الشمالي.