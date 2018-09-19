مون وكيم يجتمعان في اليوم الثاني من قمة بيونغ يانغ

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يعقد الرئيس الكوري الجنوبي مون جين إين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون جولة ثانية من محادثات القمة بينهما اليوم الأربعاء، لمناقشة العلاقات بين الكوريتين، ونزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.وسيُعقَد الاجتماع في مقر اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في العاصمة الكورية الشمالية.وإذا سار الحوار على نحو جيد، فمن المتوقع أن يوضح الزعيمان نتائج المحادثات في مؤتمر صحفي مشترك.وفي هذه الأثناء، ستقوم السيدتان الأوليان "كيم جونغ سوك" و"ري سول جول"، بزيارة لقصر "مان كيونغ ديه" للشباب في العاصمة الكورية الشمالية، اليوم الأربعاء.كما سيزور "مون" عدد من المنشآت الرئيسية في بيونغ يانغ، في فترة ما بعد الظهيرة مع الوفد المرافق له.وسيحضر مون عشاء وداع في وقت لاحق من اليوم، قبل العودة إلى البلاد صباح الغد الخميس.