الشرطة تصادر بيت حاكم مقاطعة كيونغ كي المتهم بانتهاك قانون الانتخابات

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قامت شرطة منطقة "بون دانغ" اليوم الجمعة بمصادرة بيت تابع لحاكم مقاطعة كيونغ كي "لي جيه ميونغ" المتهم بانتهاك قانون الانتخابات.كما صادرت الشرطة مبنى بلدية مدينة "سونغ نام" التي كان "لي" يعمل رئيسا لها قبل انتخابه حاكما لمقاطعة "كيونغ كي" في شهر يونيو الماضي.وكان حزب الإصلاح المستقبلي المعارض قد وجّه الاتهام إلى "لي جيه ميونغ" بسبب الكذب الذي مارسه خلال مناقشة تلفزيونية ضمن حملته الانتخابية حول إنكار استخدامه سلطاته لوضع أخيه الأكبر في مستشفى الأمراض العقلية قسرا.ومن المتوقع أن تقوم الشرطة باستدعائه قريبا لإجراء تحقيقات معه.