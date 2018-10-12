الرئيس الكوري مون جيه إين يقوم بجولة تشمل 5 دول أوربية

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من المقرر أن يغادر الرئيس الكوري "مون جيه إين" سيول غدا السبت في جولة تشمل 5 دول أوربية، هي: فرنسا وإيطاليا وبلجيكا والدانمرك، بالإضافة إلى الفاتيكان.وقال مكتب الرئاسة الكورية إن جولة الرئيس "مون" الأوربية ستكون فرصة للحصول على دعم المجتمع الدولي لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.وفي أثناء جولته التي تستغرق 9 أيام، سيقوم الرئيس "مون" بزيارة للبابا فرانسيس بابا الفاتيكان يوم الخميس القادم، حيث يسلمه دعوة من الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لزيارة بيونغ يانغ. كما سيشارك الرئيس "مون" في قداس للسلام في شبه الجزيرة الكورية سيعقد يوم الأربعاء القادم في كنيسة القديس بطرس في روما.وخلال إقامته في فرنسا، سيعقد الرئيس "مون" محادثات قمة مع نظيره الفرنسي "إيمانوال ماكرون"، ويشاهد مع كبار المسؤولين الفرنسيين حفلا غنائيا تقدم فيه فرقة "بي تي إس" بعض أغانيها.ثم يحضر الرئيس "مون" القمة الآسيوية الأوربية "آسيم" الثانية عشرة، التي ستعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل يومي الخميس والجمعة القادمين، حيث يلقي كلمة يشرح فيها التغيرات التي تحدث في شبه الجزيرة الكورية حاليا، والجهود التي تبذلها الحكومة الكورية الجنوبية لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.