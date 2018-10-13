الرئيس مون يبدأ جولته الأوروبية

Photo : YONHAP News

غادر الرئيس الكوري مون جيه إين البلادَ اليوم السبت ليبدأ جولته الأوروبية، والتي تستمر لمدة تسعة أيام، وتهدف إلى حشد الدعم الدولي لجهود السلام في شبه الجزيرة الكورية.وسوف يبدأ الرئيس جولته بزيارة إلى فرنسا، ثم سيزور إيطاليا والفاتيكان وبلجيكا والدانمرك، لعقد محادثات ثنائية ومتعددة الأطراف، سيقوم مون خلالها بشرح أوجه التقدم الأخيرة في العلاقات بين الكوريتين، وفي المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.ومن المقرر أيضًا أن يعقد الرئيس مون ستة من محادثات القمة، كما سينضم إلى رؤساء 51 دولة أوروبية وآسيوية، بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد الأوروبي، في الاجتماع الآسيوي الأوروبي الثاني عشر، الذي سيُعقد في بروكسل يومي الخميس والجمعة. ومن المتوقع أن يتحدث الرئيس مون أيضًا عن سياساته حول "النمو الشامل للجميع"، في تحقيق أهداف النمو المستدام في العالم.