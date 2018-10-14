الحكومة الكورية تخطط لتخفيض نسبة الرسوم الضريبية على الوقود

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قالت الحكومة الكورية إنها تخطط لتخفيض نسبة الرسوم الضربية المفروضة على الوقود لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود المحلية نتيجة لارتفاع أسعار النفط الخام العالمية.ويذكر أن متوسط سعر البنزين في كوريا الجنوبية قد بلغ 1675 وونا، أي 1,5 دولار تقريبا، للتر الواحد خلال الأسبوع الماضي، بارتفاع قدره 15 وونا مقارنة بالأسبوع الأسبق.وبهذا تكون أسعار الوقود في كوريا قد سجلت ارتفاعا لـ15 أسبوعا متتالية منذ الأسبوع الرابع من شهر يونيو الماضي، كما سجلت أعلى مستوياتها منذ أربعة أعوام.وتخطط الحكومة لتخفيض الرسوم الضريبية على الوقود بنسبة 30% على الأكثر بدءا من أوائل شهر نوفمبر القادم، ضمن جهودها الرامية إلى إنعاش الاستهلاك المحلي من خلال تخفيف الأعباء المالية عن الطبقة الضعيفة.وسيكون هذا التخفيض في نسبة الرسوم الضريبية المفروضة على الوقود هو الأول من نوعه منذ عام 2008 الذي تعرض فيه العالم لأزمة المالية.