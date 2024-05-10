أساتذة الطب في 20 كلية يحصلون على إجازة يوم الجمعة من كل أسبوع

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قرر أساتذة الطب في حوالي 20 كلية طب كبرى على مستوى البلاد الحصول على يوم عطلة أسبوعية بدءا من يوم الجمعة، بحيث يتم تعليق العمليات الجراحية وتقديم العلاج لمرضى العيادات الخارجية في المستشفيات التابعة لتلك الكليات.وقالت لجنة الطوارئ التي تضم أساتذة من 20 كلية للطب اليوم الجمعة إن الأساتذة سيحصلون على يوم إجازة ليتمكنوا من التعامل مع أعباء العمل الثقيلة في ظل نظام الطوارئ الناجم عن سياسات الحكومة الطبية.وأضافت اللجنة أنه على عكس ما تدعيه الحكومة، فإن الأساتذة قد وصلوا إلى الحد الأقصى من طاقتهم الذهنية والبدنية، موضحة أنهم سيركزون على علاج الحالات الحرجة وسيحددون ساعات عملهم بـ 60 ساعة أسبوعيا، مع الاستمرار في أخذ إجازة أسبوعية.ومن المتوقع أن يشارك حوالي 50 مستشفى تابعة لكليات الطب العشرين في تلك العطلة الأسبوعية يوم الجمعة.