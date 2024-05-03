كوريا والإمارات تناقشان التعاون في مجال سلامة الغذاء والدواء

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صرحت هيئة سلامة الغذاء والدواء الكورية اليوم بأنها عقدت اجتماعا مع مؤسسة الإمارات للدواء أمس في مركز "كو اكس" للمعارض والمؤتمرات في جنوب العاصمة سيول، من أجل مناقشة سبل تعزيز التعاون في قطاع الأدوية.يشار إلى أن المؤسسة الإماراتية قد انطلقت في ديسمبر من العام الماضي لإدارة وتنظيم الموافقة وإدارة السلامة للأدوية والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل والمكملات الصحية.وأوضحت الهيئة الكورية أن الجانب الإماراتي أبدى اهتماما كبيرا بمجال المستحضرات الصيدلانية الحيوية الكورية المتقدمة، وتقاسم الجانب الكوري مع نظيره الإماراتي تجارب القوانين والقواعد الكورية ذات الصلة، إلى جانب اقتراح إدراج كوريا ضمن قائمة دول المراجعة للموافقة السريعة على توزيع المستحضرات الصيدلانية في الإمارات.وناقش "شين جون سو" مدير مكتب الطب الحيوي والأعشاب من الجانب الكوري، مع "فاطمة الكعبي" مدير عام المؤسسة الإماراتية، سبل التعاون الملموسة بما في ذلك تقاسم تجارب تنظيم المستحضرات الصيدلانية، وبناء قناة للاتصالات المنتظمة. كما وقعا محضرا للاتفاق يتضمن محتوى المناقشات، وقرر الجانبان العمل على إبرام مذكرة للتفاهم بينهما لاحقا.وتوقعت الهيئة الكورية أن يسهم التعاون مع المؤسسة الإماراتية في تفعيل الصادرات الكورية من المستحضرات الصيدلانية إلى الإمارات وغيرها من دول الشرق الأوسط.