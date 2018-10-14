ارتفاع أسعار الواردات في كوريا إلى أعلى مستوى منذ 4 سنوات

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ارتفعت أسعار الواردات في كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات في شهر سبتمبر الماضي بسبب الارتفاع في أسعار النفط الخام عالميا.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري تضمن بيانات أولية اليوم الثلاثاء، وصل مؤشر أسعار الواردات في الشهر الماضي إلى 90,69 نقطة، بزيادة قدرها 1,5 نقطة مقارنة بما كان عليه في أغسطس.وقال التقرير إن المؤشر كان قد انخفض قليلا بمقدار 0,2 نقطة في أغسطس بعد أن ظل يرتفع لمدة سبعة أشهر متتالية منذ شهر يناير. وشهد شهر سبتمبر أعلى رقم شهري منذ نوفمبر 2014، عندما بلغ المؤشر 91,32 نقطة.وأرجع التقرير الزيادة الأخيرة إلى الارتفاع في أسعار النفط العالمية، موضحا أن سعر خام دبي قد زاد بنسبة 6,5% في سبتمبر على أساس شهري ليصل إلى متوسط 77,23 دولار للبرميل.ونقل التقرير عن مسؤول في البنك المركزي الكوري قوله إن خام دبي تجاوز في الآونة الأخيرة 80 دولارا للبرميل، وأن أسعار الواردات سوف تتأثر إذا استمر هذا الارتفاع في أسعار النفط الخام.