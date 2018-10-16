واشنطن وسيول تبدآن الجولة الثامنة من محادثات تقاسم تكاليف الدفاع

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بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم الثلاثاء في سيول مفاوضاتهما الثنائية حول تقاسم تكاليف الدفاع.ويسعى الجانبان إلى تغيير الاتفاقية الحالية التي تنتهي في ديسمبر، فيما تضغط إدارة ترامب على كوريا الجنوبية لزيادة حصتها من أعباء التكاليف.ويذكر أن كوريا الجنوبية تتحمل حاليًا 960 مليار وون، أي حوالي 856 مليون دولار، للمشاركة في تكاليف بقاء 28 ألفًا و500 من الأفراد العسكريين الأمريكيين المتمركزين في شبه الجزيرة الكورية.وتعد هذه هي الجولة الثامنة من المفاوضات التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق، ويقول الجانبان إنه لا يزال من الممكن تمديد المناقشات لأكثر من ذلك.