الرئيس مون يصل إلى الدانمارك

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وصل الرئيس الكوري مون جيه إين إلى الدنمارك، أمس الجمعة، في المحطة الأخيرة من جولته الأوروبية، التي تستمر لمدة 9 أيام.وسوف يلقي الرئيس خطابا رئيسيًّا في القمة الافتتاحية لمؤتمر الشراكة من أجل النمو الأخضر والأهداف العالمية لعام 2030، والمعروف باسم مؤتمر بي فور جي، الذي سيعقد في كوبنهاغن اليوم السبت.كما سيعقد مون محادثات قمة مع رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوك راسموسن، قبل اختتام جولته الأوروبية والعودة إلى الوطن اليوم السبت.وكان الرئيس قد عقد محادثات قمة مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وشدد على الحاجة إلى تخفيف العقوبات عن الشمال، لتسهيل عملية نزع السلاح النووي.وقد وافقت الزعيمتان على ضرورة اتخاذ التدابير الملموسة لتحفيز تلك العملية، لكنهما شددتا على ضرورة أن تتخذ كوريا الشمالية لإجراءات أكثر وضوحًا، لبيان التزامها بنزع السلاح النووي بصورة كاملة ولا رجعة فيها.