سام سونغ وإن إي سي تتعاونان في الجيل الخامس من الاتصالات اللاسلكية

Photo : KBS News

كشف تقرير نشرته صحيفة "نيهون كيزاي" اليابانية أمس الأحد عن أن شركة "سام سونغ" الكورية وشركة "إن إي سي" اليابانية قد اتفقتا على التعاون في تطوير المحطات الخاصة بالجيل الخامس من الاتصالات اللاسلكية وبيع المنشآت والأجهزة اللاسلكية ذات الصلة.وبموجب هذا الاتفاق، ستقوم الشركتان بزيادة نصيبهما في الأسواق الأمريكية واليابانية التي سيتم فيهما تطبيق تقنية الجيل الخامس من الاتصالات اللاسلكية.وستكون شركة "سام يونغ" الكورية مسؤولة عن تطوير التقنية والمواد الخاصة بالترددات العالية المستخدمة في محاطات الجيل الخامس من الاتصالات اللاسلكية، بينما ستتحمل شركة "إن إي سي" اليابانية مسؤولية تطوير التقنيات والمواد الخاصة بالترددات المنخفضة.الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة تخطط للحد من استيراد المنتجات اللاسلكية الصينية، بما فيها منتجات شركة "هواوي".