سيول تؤكد عدم تحديد موعد مباحثات واشنطن وبيونغ يانغ حتى الآن

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قال مسؤول كوري جنوبي رفيع المستوى إن موعد ومكان المباحثات رفيعة المستوى بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية لم يتقرر بعد.وأوضح المسؤول في تصريحات أدلى بها أمس الثلاثاء أن الجانبين يواصلان المناقشات حول ترتيب تلك المباحثات، لكن كوريا الشمالية لم تقدم حتى الآن ردا محددا.وكان وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" قد أعرب في مقابلة مع راديو "صوت أمريكا" عن أمله في أن يستقبل نظيره الكوري الشمالي في واشنطن خلال الفترة القصيرة القادمة من أجل اتخاذ خطوة كبيرة أخرى نحو نزع الأسلحة النووية.ومن ناحية أخرى، سيبدأ الممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية "ستيفن بيغن" ونائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي "تشيه سون هي" محادثات على مستوى العمل بمجرد أن تستكمل كوريا الشمالية استعداداتها.وفيما يتعلق بإعلان إنهاء الحرب الكورية رسمياً، قال المسؤول الكوري الجنوبي إنه حتى إذا عُقدت القمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في العام القادم، فلن يكون من المستحيل إصدار إعلان لنهاية الحرب في غضون هذا العام إذا توصلت الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى اتفاق خلال محادثاتهما على مستوى العمل.