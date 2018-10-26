كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تنشآن مجموعة عمل حول كوريا الشمالية

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اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية على تشكيل مجموعة عمل لتنسيق مواقفهما عن كثب بشأن نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية، والمشروعات بين الكوريتين.وصرح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "روبرت بالاديونو" للصحفيين أمس الثلاثاء بأن هذا الاتفاق تم التوصل إليه خلال الزيارة الأخيرة للمبعوث الأمريكي المسؤول عن السياسات ذات الصلة بكوريا الشمالية إلى العاصمة الكورية الجنوبية سيول "ستيفن بيغان".وقال المتحدث إن الغرض من زيارة "بيغان" إلى سيول كان مناقشة الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق النزع الكامل للأسلحة النووية الكورية الشمالية بشكل قابل للتحقق ولا رجعة فيه.وأضاف المتحدث الأمريكي أنه في إطار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف، اتفق الجانبان على إنشاء مجموعة عمل جديدة من شأنها تعزيز التعاون المشترك بينهما وتنسيق وتنفيذ العقوبات الدولية على كوريا الشمالية، والتأكد من أن التعاون بين الكوريتين يتفق مع تلك العقوبات.