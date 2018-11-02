ترامب وشي جين بينغ يجريان مباحثات هاتفية

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أجرى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مباحثات هاتفية مع نظيره الصيني "شي جين بينغ" أمس الخميس، وسط تصاعد النزاعات التجارية بين البلدين.وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة نشرها على صفحته على موقع "تويتر" إن المكالمة مع نظيره الصيني كانت مطولة وجيدة جدا، مشيرا إلى أنهما تحدثا عن موضوعات عديدة مع التركيز على الشؤون التجارية.وأضاف "ترامب" أن المحادثات حول المسائل التجارية بين واشنطن وبكين تتقدم سلاسة، وأنه اتفق مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ" على إجراء لقاء بينهما على هامش قمة مجموعة العشرين المقررة في بوينس آيرس في الأرجنتين في أواخر شهر نوفمبر الجاري.كما قال "ترامب" إنه أجرى مع نظيره الصيني نقاشا جيدا حول كوريا الشمالية.ومن ناحية أخرى، قالت وكالة "شين خوا" الصينية الرسمية للأنباء إن الرئيس الصيني أكد في مكالمته الهاتفية مع الرئيس الأمريكي "ترامب" على أن الصين لا تريد حدوث نزاعات تجارية مع الولايات المتحدة.ونقلت الوكالة عن الرئيس "شي" قوله إن معرض الاستيراد الذي ستقيمه الصين يعتبر دليلا على عزم الصين القوي على زيادة حجم استيرادها وانفتاحها على العالم.وفيما يخص كوريا الشمالية، أعرب الرئيس الصيني عن أمله في الإسراع في عمليات نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإنشاء نظام للسلام فيها، مشيرا إلى أن الصين ستواصل القيام بدور بناء في حل قضايا كوريا الشمالية.