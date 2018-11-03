مبعوث الإمارات يعرب عن دعمه للتقارب بين الكوريتين

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أعرب مسؤول كبير من دولة الإمارات العربية المتحدة عن دعمه لتحسن العلاقات بين الكوريتين.والتقت وزيرة الخارجية كانغ كيونغ هوا مع خلدون المبارك، رئيس هيئة الشؤون التنفيذية في أبو ظبي، في مقر وزارة الشؤون الخارجية في سيول أمس الجمعة.وخلال الاجتماع المغلق، تبادل الجانبان الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التبادلات بين المسؤولين رفيعي المستوى والتعاون في القضايا الثنائية والدولية.وأطلعت كانغ المسؤول الإماراتي حول التقدم في إجراءات بناء السلام في شبه الجزيرة الكورية، بالإضافة إلى القمة الأخيرة بين الكوريتين، ومفاوضات المتابعة بين الولايات المتحدة والشمال. كما سعت إلى مواصلة دعم واهتمام الإمارات.وأشار المبعوث الإماراتي إلى أن الإمارات شريك استراتيجي خاص لكوريا الجنوبية، وأكد أن بلاده ستواصل دعم التقدم في العلاقات بين الكوريتين.كما أوضح موقف بلاده من قضايا الشرق الأوسط، بما في ذلك اليمن وإيران، في حين قيمت كانغ جهود الإمارات لتحقيق الاستقرار في الأوضاع الإقليمية بصورة إيجابية.