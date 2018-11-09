بيونغ يانغ تدين تشكيل فريق عمل وإجراء مناورات عسكرية بين سيول وواشنطن

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بعد يومين من تأجيل المحادثات رفيعة المستوى بين واشنطن وبيونغ يانغ، أدانت وسائل الإعلام الكورية الشمالية تشكيل فريق عمل مشترك وإجراء مناورات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.ووجه موقع "أوري مين جوك كيري" الدعائي الكوري الشمالي على الإنترنت اليوم الجمعة إدانة شديدة لتشكيل فريق عمل مشترك بين سيول وواشنطن من أجل تنسيق استراتيجياتهما بشأن كوريا الشمالية، قائلا إن الولايات المتحدة تهدف من وراء ذلك إلى عرقلة تنفيذ مشروعات التعاون بين الكوريتين.ودعا الموقع كوريا الجنوبية إلى تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليه في محادثات القمة بين الكوريتين بغض النظر عن نوايا الولايات المتحدة.كما وقال موقع "مياري" أي "الصدى" الكوري الشمالي على الإنترنت إن استئناف المناورات العسكرية المشتركة بين قوات المارينز الكورية الأمريكية يخالف ما جاء في الاتفاق العسكري الموقع بين الكوريتين، مؤكدا أن هذه المناورات تشكل تهديدا خطيرا للسلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية.