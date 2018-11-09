الرئيس مون جيه إين يبدأ جولة خارجية للمشاركة في اجتماعات آسيان وآبيك

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بدأ الرئيس الكوري "مون جيه إين" جولة خارجية تشمل كلا من سنغافوره وبابوا غينيا الجديدة، لحضور اجتماعات منظمة آسيان، وقمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، "آبيك".وخلال فترة إقامته في سنغافوره، التي تستمر أربعة أيام بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة، سيشارك الرئيس الكوري في قمة كوريا مع آسيان، وقمة "آسيان زائد ثلاثة"، وقمة شرق آسيا.وفي يوم الأربعاء، من المقرر أن يشارك مون في اجتماع قمة مع قادة الدول المشاركة في المشاركة الاقتصادية الإقليمية، وهي اتفاقية مقترحة للتجارة الحرة بين 10 من الدول الأعضاء في رابطة آسيان، وست دول من آسيا والمحيط الهادئ، وهي كوريا واليابان والصين وأستراليا ونيوزيلندا والهند.وبعد انتهاء جدول أعماله في سنغافوره، سيتوجه "مون" إلى بابوا غينيا الجديدة يوم الجمعة القادم، لحضور قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ السادسة والعشرين، حيث يقدم رؤيته حول النمو الاقتصادي العادل والشامل الذي يتسع للجميع.كما سيسعى للحصول على الدعم الدولي لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، من خلال عقد اجتماعات قمة ثنائية مع القادة المشاركين، ومن بينهم الرئيس الروسي "فلاديمير بوتن"، ورئيس الوزراء الاسترالي "سكوت موريسون".وسوف يعود الرئيس "مون" إلى البلاد يوم الأحد القادم.