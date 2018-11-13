طوكيو وواشنطن تتفقان على العمل من أجل نزع السلاح النووي

Photo : YONHAP News

اتفق رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" ونائب الرئيس الأمريكي "مايك بينس" على العمل معًا من أجل نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية، وتحقيق منطقة "حرة ومفتوحة" في مناطق المحيطين الهندي والهادي، وهي الرؤية التي يدافع عنها "آبيه".وعقب اجتماعهما في طوكيو اليوم الثلاثاء، قال "بينس" إن الولايات المتحدة واليابان ستحافظان على العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية حتى يتم نزع السلاح النووي من بيونغ يانغ بالكامل.وقال "آبيه" إنه اتفق مع "بينس" على التعاون في تسوية قضية المختطفين اليابانيين في كوريا الشمالية منذ السبعينيات والثمانينيات، وذلك قبيل انعقاد القمة الثانية المرتقبة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".كما حث "بينس" اليابان على بذل المزيد من الجهود لتخفيض العجز التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن واشنطن لديها عجز في الميزان التجاري مع اليابان منذ فترة طويلة.وجاءت هذه التصريحات بعد اتفاق "آبيه" و"ترامب" في شهر سبتمبر الماضي على عقد محادثات للتجارة الحرة، والتي من المتوقع أن تبدأ في أوائل العام القادم.