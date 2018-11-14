بنس وآبيه يؤكدان على استمرار العقوبات على كوريا الشمالية

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أكد "مايك بينس" نائب الرئيس الأمريكي، ورئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" أمس الثلاثاء، على ضرورة الإبقاء على العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، وذلك من أجل تحقيق نزع السلاح النووي.وفي مؤتمر صحفي مشترك بعد أن أجرى الجانبان محادثات في طوكيو، قال "بنس" إن الولايات المتحدة سوف تستمر في ممارسة الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على كوريا الشمالية، مؤكدا على أن العقوبات ستبقى سارية حتى يتحقق هدف نزع الأسلحة النووية بشكل نهائي ويمكن التحقق منه بشكل كامل.ومن جانبه قال "آبيه" إنه اتفق مع نائب الرئيس الأمريكي على ضرورة التنفيذ المستمر والكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي من أجل نزع السلاح النووي بشكل كامل من كوريا الشمالية.كما اتفق الجانبان على العمل معا لمنع عمليات تهريب النفط إلى كوريا الشمالية عبر السفن في المياه الدولية.