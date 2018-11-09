الصين تتخذ موقفا صارما من كوريا الشمالية

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أفاد مصدر محلي في منطقة "صون يانغ" الصينية بأن السلطات الصينية أصدرت تعليمات إلى رجال الأعمال الذين يتعاملون مع كوريا الشمالية بعدم إرسال نقود إلى كوريا الشمالية.وقال المصدر إن السلطات الصينية ترى ضرورة عدم تبادل النقد مع كوريا الشمالية إلى أن يتم رفع العقوبات الدولية عنها، موضحا أنه يمكن إجراء مشاورات حول الاستثمارات مع الجانب الكوري الشمالي.وتقول التقارير إن حجم التبادل التجاري بين كوريا الشمالية والصين قد انخفض بالفعل خلال الثمانية أشهر الأولى من هذا العام بأكثر من 58% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. ومنذ شهر أكتوبر الماضي لم يتم إجراء تبادلات تجارية تقريبا ببين الجانبين، مما يشير إلى أن بكين بدأت تتخذ موقفا صارما من بيونغ يانغ بعد أن ظلت تطالب بتخفيف العقوبات عنها.ويذكر أن بكين تعهدت خلال الجولة الثانية من الحوار الدبلوماسي والأمني الأمريكي الصيني، بالتعاون مع جهود المجتمع في الضغوط على كوريا الشمالية.ومن المتوقع أن يضر هذا الموقف الصيني الصارم بالاقتصاد الكوري الشمالي إلى حد كبير في شتاء هذا العام.