تجاوز حجم المبيعات على الإنترنت 60 تريليون وون

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اتضح أن حجم عمليات البيع على الإنترنت في كوريا خلال العام الماضي، بخلاف مبيعات المتاجر، قد تجاوز 60 تريليون وون، أي حوالي 53 مليار دولار.جاء ذلك في تقرير أصدرته غرفة التجارة والصناعة الكورية اليوم حول "الصناعة اللوجستية للعام 2018".وحسب التقرير بلغ حجم المبيعات على الإنترنت بخلاف المتاجر في العام الماضي 61 تريليونا و241 مليار وون، بزيادة نسبتها 13.3% مقارنة مع العام الأسبق.وقال التقرير إن المبيعات بخلاف مبيعات المتاجر نمت باضطراد برقمين سنويا منذ عام 2015.وبلغ حجم المبيعات في المتاجر الصغيرة 22 تريليونا و238 مليار ون في العام الماضي، بزيادة 14.1% بالمقارنة مع العام الأسبق، لتستمر في الارتفاع خلال السنوات الأخيرة.وفي المقابل، انخفض حجم مبيعات المتاجر الكبرى بنسبة 2% ليبلغ 29 تريليونا و324 مليار وون، بينما بلغ حجم مبيعات محلات السوبرماركت الكبيرة 33 تريليونا و798 مليار وون بزيادة 1.7% فقط، مما يدل على ركود مبيعات المتاجر ومحلات السوبرماركت الكبيرة.ونقل التقرير عن مسؤول حكومي قوله إن زيادة المبيعات بخلاف مبيعات المتاجر تسهم في تغيير صناعة اللوجستيات، مؤكدا على ضرورة التعاون العضوي بين الحكومة والشركات في زيادة الإنتاجية والقيمة المضافة للصناعة عبر الإبداع والاستثمار.