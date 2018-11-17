عودة وفد كوريا الشمالية إلى بلاده

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أنهى وفد كوريا الشمالية زيارته التي استمرت أربعة أيام إلى كوريا الجنوبية.ووصل ري جونغ هيوك، نائب رئيس لجنة السلام الكورية الشمالية لمنطقة آسيا والمحيط الهادي إلى الجنوب يوم الأربعاء الماضي، مع أربعة مندوبين كوريين شماليين، لحضور منتدى دولي للسلام في مقاطعة كيونغي.وقبل مغادرته اكتفى ري بالابتسام للصحفيين، لكنه لم يجب عن أسئلتهم.كما ذهب نائب حاكم مقاطعة كيونغي لتوديع الوفد، وطلب منه تكرار تلك الزيارة.وخلال زيارته، زار المسؤول الكوري الشمالي بعض الأماكن في مقاطعة كيونغي، كما اجتمع مع حاكم المقاطعة وزعيم الحزب الديمقراطي الحاكم، لمناقشة التبادلات بين الكوريتين.