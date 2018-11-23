بدء الفحص المشترك للسكك الحديدية بين الكوريتين اليوم

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بدأت اليوم عملية الفحص المشترك بين الكوريتين على خطوط السكك الحديدية في كوريا الشمالية، ومن المقرر أن تستمر هذه العملية لمدة 18 يوما.وبهذا سيمكن للقطارات الكورية الجنوبيية السير على أجزاء من السكك الحديدية الكورية الشمالية لأول مرة منذ 10 سنوات.تجدر الإشارة إلى أن قطارات الشحن ظلت تسير خمس مرات أسبوعيا بين محطة "دوراسان" في الجنوب ومحطة "بان مون" في الشمال بعد مباحثات القمة بين الكوريتين التي عقدت يوم 4 أكتوبر من عام 2007، وذلك بدءا من يوم 11 ديسمبر وحتى يوم 28 نوفمبر من عام 2008 .ومن المتوقع أن يتم تسيير قطارات جنوبية في المناطق بين جبل "كوم كانغ" ونهر "دومان" لأول مرة منذ انقسام الكوريتين.وسيتكون القطار الكوري الجنوبي الذي سيتوجه إلى الشمال من قاطرة ديزل و6 عربات، وسوف يغادر محطة سيول للقطارات في الساعة السادسة والنصف من صباح الغد ليصل إلى محطة "دوراسان" في الساعة الثامنة ثم يتجه إلى الشمال.وقالت مصادر في وزارة التوحيد إنه عند وصول القطار إلى محطة "بان مون" في الشمال، سيتم فصل القاطرة عنه لتعود إلى الجنوب، ثم تركيب قاطرة شمالية لإجراء الفحص المشترك.ويبلغ عدد أعضاء فريق البحث الكوري الجنوبي 28، بمن فيهم نائب المدير "بارك سانغ دون" في وزارة التوحيد ونائب المدير "إيم جونغ إيل" في وزارة الأراضي والنقل، ومن المتوقع أن يكون الفريق الكوري الشمالي بنفس الحجم.وأضافت الوزارة أنه إذا تمت عملية الفحص المشترك بنجاح، فسوف يمكن إقامة مراسم خاصة لبدء إعادة ترميم خطوط السكك الحديدية بين الكوريتين في غضون هذا العام كما اتفق قائدا الكوريتين في بيان "بيونغ يانغ" المشترك الصادر في سبتمبر.وقال مصدر مسؤول في وزارة التوحيد إن الوزارة تستعد لتنفيذ الاتفاق على إقامة مراسم احتفالية لبدء المشروع في غضون هذا العام، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من عملية الفحص المشترك سييتم إقامة المراسم.لكن الحكومة الكورية الجنوبية تخطط لتنفيذ ذلك بالتوازي مع التطور في جهود نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية.