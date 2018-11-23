نقل 50 طنا من الأدوية المانعة لحشرات أشجار الصنوبر إلى كوريا الشمالية

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قدمت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم 50 طنا من الأدوية المانعة لحشرات أشجار الصنوبر إلى كوريا الشمالية عبر الطريق البري، وذلك في سياق التعاون المشترك لمنع الحشرات المضرة بالأشجار بين الكوريتين.وصرح مسؤول في وزارة التوحيد اليوم بأن وفدا جنوبيا يضم 15 شخصا برئاسة "إيم سانغ سوب" مدير سياسات التشجير في هيئة الغابات الكورية، قد قام بزيارة صباح اليوم إلى كوريا الشمالية من أجل نقل تلك الأدوية.وبعد تسليم الأدوية قام الوفد الجنوبي بزيارة بعد ظهر اليوم إلى مواقع الأشجار المتضررة بالحشرات في منطقة مقبرة الملك "وانغ كون" في مدينة "كيسونغ" الكورية الشمالية، ثم إجراء عمليات رش الأشجار بتلك الأدوية مع الجانب الكوري الشمالي.بالإضافة إلى ذلك، يخطط الجانبان لمناقشة سبل التعاون لحفظ وحماية الأشجار والغابات.وأضاف المسؤول أن الوفد الزائر سيجري مباحثات عمل تشمل مسألة تحديث أماكن زراعة الحبوب الغذائية.تجدر الإشارة إلى أن الكوريتين عقدتا اجتماعا خاصا بالتعاون في التشجير يوم 22 من الشهر الماضي، حيث اتفقا على تنفيذ مشروع تحديث 10 أماكن لزراعة الحبوب الغذائية، والقيام بزيارات ميدانية إلى المصانع الخاصة بأجهزة التشجير في كوريا الشمالية.