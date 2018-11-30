انطلاق مسح مشترك لمشروع خطي السكك الحديدية بين الكوريتين

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بدأت اليوم الجمعة عملية مسح مشترك لربط خطي السكك الحديدية بين الكوريتين وتحديث خط السكك الحديدية في كوريا الشمالية.وفي هذا السياق غادر قطار محطة "دوراسان" في كوريا الجنوبية في الساعة التاسعة من صباح اليوم متوجها إلى محطة "بان مون" في كوريا الشمالية عابرا خط الحدود العسكري.وفي كلمة ألقتها وزيرة الأراضي "كيم هيون مي" في حفل توديع القطار، قالت إن عملية المسح المشترك بين الكوريتين ستكون نقطة تحول لتوسيع الإقليم الاقتصادي المقتصر على شبه الجزيرة الكورية ليشمل القارتين الآسيوية والأوربية.ومن جانبه قال وزير التوحيد الوطني "جو ميونغ كيون" إن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة لبدء العمل في مشروع ربط خط السكك الحديدية في غضون هذا العام.وسوف تقوم الكوريتان بإجراء مسح مشترك لخط السكك الحديدية الذي يربط مدينة "كيسونغ" بمدينة "شين أوي جو" ويصل طوله إلى 400 كيلومتر، ثم يتوجه القطار إلى الشرق مرورا بمدينتي "بيونغ يانغ" و"وان سان" حيث يتم إجراء مسح مماثل لخط السكك الحديدية الذي يربط بين جبل "كوم كانغ" ونهر "دومان" ويصل طوله إلى 800 كيلومتر.ويصل إجمالي المسافة التي سيقطعها القطار الكوري الجنوبي في كوريا الشمالية إلى 2600 كيلومتر، حيث تستغرق عملية المسح 18 يوما.ويتكون القطار الجنوبي من 6 عربات، وعلى متنه 28 خبيرا والمواد اللازمة لعمليات المسح.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يسير فيه قطار كوري جنوبي على أراضي كوريا الشمالية منذ 10 سنوات، وهي المرة الأولى على الإطلاق على خط السكك الحديدية الشرقي منذ أن تم تقسيم الكوريتين إلى جزءين، جنوبي وشمالي.وسيعود القطار الكوري الجنوبي إلى البلاد يوم السابع عشر من ديسمبر المقبل.