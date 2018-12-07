المحكمة ترفض إصدار مذكرة لاعتقال قاضيين سابقين في المحكمة العليا

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رفضت محكمة سيول الإقليمية الطلبات التي تقدمت بها النيابة العامة للحصول على مذكرة لاعتقال القاضيين السابقين للمحكمة العليا "بارك بيونغ ديه" و"كو يونغ هان" بتهمة تورطهما في فضيحة تتعلق بإساءة استخدام السلطة تحت قيادة رئيس المحكمة العليا السابق "يانغ سونغ تيه".وتمت مراجعة طلبات الاعتقال للقاضيين السابقين من قبل قاضيين مختلفين، لكنهما رفضا الطلبات قائلين إنه من الصعب الاعتراف بالحاجة إلى وضع المشتبه بهما قيد الاحتجاز، نظرا لإنه قد تم بالفعل جمع أدلة مستفيضة، كما أن هناك القليل من المخاطرة في أن يدمرا الأدلة.يذكر أن القاضيين السابقين "بارك" و"كو" قد اتهما بالتدخل في المحاكمات من أجل الضغط على مكتب الرئاسة للرئيسة السابقة "بارك كون هيه" للحصول على دعم لإنشاء محكمة استئناف منفصلة.