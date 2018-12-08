2019البرلمان الكوري يوافق على ميزانية عام

Photo : KBS News

بلغت قيمة الميزانية الحكومية لعام 2019، والتي وافق عليها البرلمان اليوم السبت، نحو أربعمائة وسبعين تريليون وون.وتقل الميزانية التي وافق عليها البرلمان بنحو 900 مليار دولار، عن مقترح الحكومة الأصلي للميزانية.وخفضت الأحزاب ميزانية التوظيف وفرص العمل والتعاون بين الكوريتين بمقدار 5 تريليون وون، بينما رفعت الميزانية المخصصة لرأس المال الاجتماعي بمقدار 4 تريليون وون.وبلغ صافي الانخفاض في نفقات الشؤون الإدارية والرعاية الاجتماعية 1.3 تريليون وون و1.2 تريليون وون على الترتيب.وقد تجاوزت الموافقة على الميزانية هذا العام موعدها المحدد بستة أيام، مما يجعلها الأكثر تأخيرًا منذ عام 2014.وقد صوت مائة وثمانية وستون نائب، من مجموع مائتين واثني عشر نائبًا حضروا التصويت، لصالح الميزانية، بينما عارض 29 وامتنع 15 منهم عن التصويت.