كوريا الأولى عالميا من حيث حجم عقود بناء السفن

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أظهر تقرير صادر عن شركة "كلاركسون ريسيرش" البريطانية أن الشركات الكورية حصلت على عقود لبناء 10 ملايين و900 ألف طن مكافئ من السفن، أي 42% من إجمالي الصفقات الدولية خلال الفترة من بداية هذا العام وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي.وأضاف التقرير أن كوريا الجنوبية احتلت المرتبة الأولى عالميا من حيث حجم تلك العقود، متغلبة على الصين التي حصلت على 34% من إجمالي العقود الدولية.وكانت كوريا قد احتلت المركز الأول من حيث حجم عقود بناء السفن في عام 2011، ثم صارت في المركز الثاني بعد الصين خلال الفترة من عام 2012 وحتى العام الماضي.وقال التقرير إن حجم العقود الدولية لبناء السفن زاد بمقدار 390 ألف طن مكافئ في نوفمبر مقارنة بالشهر الأسبق.