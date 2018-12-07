وفد كوري جنوبي يجري مباحثات في بيونغ يانغ حول التعاون في الغابات

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غادر سيول اليوم الاثنين وفد كوري جنوبي متوجها إلى بيونغ يانغ لإجراء مباحثات حول التعاون بين الكوريتين في مجال الغابات.وطبقا لما ذكرته وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية، سيصل الوفد المكون من 10 أعضاء إلى بيونغ يانغ غدا الثلاثاء عن طريق التوقف في بكين، وسوف تستغرق زيارته لكوريا الشمالية 3 أيام.وكانت كوريا الجنوبية قد أرسلت يوم التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الماضي حوالي 50 طنا من المبيدات إلى كوريا الشمالية لمساعدتها على مكافحة انتشار أمراض أشجار الصنوبر.وفي أثناء إقامة الوفد الجنوبي في كوريا الشمالية، سيقوم بمراجعة توزيع المبيدات، وزيارة حضانة الأشجار والمرافق الأخرى ذات الصلة بصناعة الغابات.وسيتم في مباحثات العمل بين الجانبين مناقشة القضايا المتعلقة بسبل توسيع التعاون بين الكوريتين في مجال الغابات.وجاءت هذه الزيارة تنفيذا لاتفاق تم التوصل إليه بين الكوريتين في الجولة الثانية من المحادثات حول التعاون في مجال الغابات، التي عقدت في شهر أكتوبر الماضي، من أجل مكافحة آفات أشجار الصنوبر وأمراض الغابات الأخرى حتى شهر مارس من العام القادم.