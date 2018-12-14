فيتنام تريد استضافة القمة الثانية بين ترامب وكيم جونغ أون

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قال تقرير لشبكة "سي إن إن" الإخبارية أمس الخميس إن فيتنام أبدت رغبتها في استضافة الجولة الثانية من محادثات القمة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وأضاف التقرير نقلا عن مصدر في الحكومة الكورية قوله إن مسؤولين فيتناميين رفيعي المستوى قد أخبروا الحكومة الكورية بهذه النية، مشيرة إلى أن موعد القمة الثانية يمكن أن يتأثر بزيارة الزعيم "كيم جونغ أون" المحتملة لسيول في حالة تأخرها.وكان الرئيس الأمريكي "ترامب" قد قال في بداية ديسمبر الجاري إنه يتوقع أن تنعقد القمة الثانية في يناير أو فبراير من العام القادم، في واحد من مواقع ثلاثة لم يذكرها.ويبدو أن كوريا الشمالية تسعى لاستعادة علاقاتها مع فيتنام، حيث قدمت مؤخرا اعتذارا غير رسمي للحكومة الفيتنامية، معربة عن أسفها لتورط مواطنة فيتنامية في حادث اغتيال "كيم جونغ نام" الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، والذي وقع في شهر فبراير من العام الماضي في ماليزيا.يذكر أن القائم بأعمال مساعد نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ "مارك لامبرت" قد قام بزيارة إلى فيتنام مؤخرا.