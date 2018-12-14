الكوريتان تعقدان محادثات رياضية اليوم

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تعقد الكوريان محادثات رياضية بينهما اليوم الجمعة في مكتب الاتصال المشترك في مدينة كيسونغ الكورية الشمالية.وغادر وفد كوري جنوبي برئاسة نائب وزير الثقافة والرياضة والسياحة "ريه تيه كانغ" صباح اليوم متوجها إلى كيسونغ لحضور المحادثات التي سيتم فيها مناقشة تفاصيل الخطة التي تم الاتفاق عليها في القمة الثالثة بين الرئيس مون جيه إين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والخاصة بتشكيل فريق موحد بين الكوريتين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام في طوكيو عام 2020 وتنظيم مسيرة مشتركة في حفل افتتاحها، والاستضافة المشتركة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2032.وكانت الكوريتان قد اتفقتا في الجولة الأولى من المحادثات الرياضية التي عقدت يوم الثاني من نوفمبر الماضي على تقديم عرض إلى اللجنة الأولمبية الدولية للاستضافة المشتركة بينما لأولمبياد عام 2032.يذكر أن الكوريتين تخططان لتشكيل فرق موحدة في 3 أو 5 رياضات ضمن أولمبياد طوكيو لعام 2020.وقبل مغادرته سيول، قال نائب الوزير "روه" إن أعضاء الوفد الجنوبي سيبذلون جهودا لتحقيق نتائج جيدة في المحادثات الرياضية الثانية.