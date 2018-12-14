إنتهاء المسح المشترك بين الكوريتين على الجزء الشمالي من خطوط السكك الحديدية

Photo : YONHAP News

انتهت عمليات المسح المشترك بين الكوريتين على الجزء الشمالي من خطي السكك الحديدية الغربي والشرقي بعد 18 يوما من بدء إجرائها.وعاد اليوم الاثنين إلى سيول الوفد الكوري الجنوبي الذي شارك في عملية المسح المشترك، التي جرت على الجزء الشمالي من خط "دونغ هيه" للسكك الحديدية بين محطة "بوسان" الكورية الجنوبية ومحطة "دومان" الكورية الشمالية، منذ يوم الثامن من شهر ديسمبر الجاري.وكانت الكوريتان قد أجريتا مسحا مشتركا على الجزء الشمالي من خط "كيونغ أوي" للسكك الحديدية الذي يربط بين عاصمة كوريا الجنوبية سيول ومدينة "شين أوي جو" في كوريا الشمالية خلال الفترة من يوم الثلاثين من نوفمبر الماضي وحتى الخامس من ديسمبر الجاري.يذكر أن حفل وضع حجر الأساس لمشروع ربط وتحديث خطوط السكك الحديدية والطرق بين الكورينين سيقام يوم السادس والعشرين من ديسمبر الجاري في محطة "بان مون" للسكك الحديدية الواقعة بالقرب من مدينة كيسونغ الكورية الشمالية.وقد حددت الكوريتان موعد هذا الحفل في محادثات على مستوى العمل عقدت يوم الثالث عشر من ديسمبر في مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين بمدينة كيسونغ الكورية الشمالية.