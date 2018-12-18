عودة القطار الكوري الجنوبي بعد انتهاء عمليات التفتيش في كوريا الشمالية

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عاد القطار الكوري الجنوبي، الذي تم استخدامه في عمليات التفتيش على خطوط السكك الحديدية في كوريا الشمالية، والتي استمرت 18 يومًا، إلى سيول اليوم الثلاثاء.وقالت وزارة التوحيد إن مسؤوليها تسلموا القطار المكون من 6 عربات في محطة "بان مون" الكورية الشمالية، وقد وصل القطار إلى محطة "دوراسان" جنوب الحدود في حوالي الساعة 10:25 صباحًا.وتأتي عودة القطار بعد يوم واحد من وصول فريق المفتشين والخبراء الكورين الجنوبيين المكون من 28 عضوًا إلى الجنوب بعد انتهائهم من المشاركة في عملية مسح خط السكك الحديدية الشرقي في كوريا الشمالية، والذي استمر لمدة 10 أيام، حيث سار القطار مسافة تصل إلى 2600 كيلومتر على طول خطوط السكك الحديدية في الشمال.وجاءت عملية المسح تنفيذا للاتفاق بين سيول وبيونغ يانغ في أبريل الماضي حول إعادة ربط وتحديث الطرق وخطوط السكك الحديدية بين الكوريتين.وكانت هذه هي المرة الأولى التي يسير فيها قطار كوري جنوبي على خط السكك الحديدية الشمالي الذي يربط بين جبل "كوم كانغ" ونهر "تومين"، منذ تقسيم الكوريتين بعد الحرب الأهلية.