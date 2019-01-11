سيول تؤكد أن زيارة كيم جونغ أون لبكين مؤشر إيجابي للقمة الثانية بين وشنطن وبيونغ يانغ

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عقد مكتب الرئاسة الكورية اجتماعا للجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي أمس الخميس برئاسة مستشار الأمن القومي "تشونغ أوي يونغ" لبحث نتائج زيارة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى الصين.وأكد أعضاء اللجنة المشاركون أن الزيارة الأخيرة التي قام بها الزعيم الكوري الشمالي إلى بكين خلال الفترة من السابع وحتى العاشر من يناير الجاري ستلعب دورا إيجابيا في إنجاح عقد القمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.واتفق المشاركون في الاجتماع على بذل جهود مستمرة لتبادل الزيارات بين المسؤولين رفيعي المستوى بين كل من الكوريتين والصين والولايات المتحدة، وتحقيق نتائج مثمرة في المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ.كما تبادلوا الآراء حول التطورات التي تحدث في مفاوضات تقسيم التكاليف الدفاعية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.