الغبار الناعم يغطى أنحاء مختلفة من كوريا الجنوبية

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غطت سحب الغبار الناعم أجواء كوريا الجنوبية بشكل مكثف منذ أمس الأحد، هو ما دفع السلطات لاتخاذ إجراءات التحذير اللازمة لحماية البيئة والسكان.وتشمل هذه الإجراءات التي يتم تطبيقها في عشر مدن ومقاطعة واحدة في البلاد، من بينها العاصمة سيول ومدينة إنتشون ومقاطعة كيونغ كي، من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الاثنين، تشغيل النظام المزدوج لتسيير السيارات، وحظر سيارات الشحن القديمة التي تعمل بوقود الديزل.وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها اتخاذ إجراءات طوارئ لتقليل الغبار الناعم في سيول وضواحيها، منذ أن تم اتخاذ إجراءات مماثلة في شهريْ يناير ومارس من العام الماضي.