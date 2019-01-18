توسيع ميدان كوانغ هوا مون بـ3.7 ضعف مساحته الحالية

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قررت بلدية العاصمة سيول إجراء توسعة على ميدان "كوانغ هوا مون" الواقع في وسط العاصمة لتكون مساحته 3.7 ضعف المساحة الحالية.وكشفت بلدية العاصمة اليوم الاثنين عن نتائج الدعوة الدولية لتقديم مقترحات لإعادة تطوير ميدان "كوانغ هوا مون" وتوسيعه، والمقترح الفائز بالجائزة بعنوان "سطع عميق".وبموجب المقترح الفائز، سيتم توسيع ميدان "كوانغ هوا مون" بـ3.7 مرة من خلال دمج ثلاث ممرات للسيارات في الميدان بحيث يتم إنشاء ساحة تاريخية أمام قصر "كيونغ بوك" الملكي وإنشاء ساحة عامة في الجانب الجنوبي من الساحة التاريخية.بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء محطة ضخمة متعددة الأغراض تشمل خمس شبكات للقطارات السريعة ومترو الأنفاق تحت أرض الميدان.كما سيتم إنشاء ممرات للمشى تحت الأرض يصل طولها إلى 4 كيلومترات، بحيث تربط بين الميدان وبوابة "دونغ ديه مون"، مرورا بمبنى البلدية وشارع "أول جيرو".وسينتهى العمل في إعادة تطوير ميدان "كوانغ هوا مون" في شهر مايو من عام 2021 بتكلفة قدرها 104 مليارات وون، أي حوالي 100 مليون دولار.