تقرير يكشف عن تفاصيل جديدة حول المواقع الصاروخية الكورية الشمالية

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نشر باحثون يعملون في مشروع برعاية مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في الولايات المتحدة تقريرا تضمن المزيد من التفاصيل حول قواعد الصواريخ ذاتية الدفع في كوريا الشمالية.وقال التقرير الذي نشر أمس الاثنين، إن لدى كوريا الشمالية 20 موقعًا صاروخيا لم تعلن عنها، وتواصل فيها تطوير برامجها للصواريخ الباليستية. وركز التقرير على قاعدة التشغيل الصاروخية "شينو ري" التي تقع على بعد 212 كيلومترا إلى الشمال من المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، وقال إنها تضم مقر لواء الصواريخ التابع لقيادة الصواريخ الاستراتيجية في الجيش الشعبي الكوري الشمالي. وأوضح التقرير أن هذه القاعدة معروفة لدى وسائل الإعلام الكورية الجنوبية.ويذكر أنه في شهر نوفمبر الماضي، قال مركز الأبحاث الأمريكي إنه حدد 13 قاعدة صاروخية كورية شمالية على الأقل، من بين 20 قاعدة صاروخية غير معلن عنها من قبل بيونغ يانغ، وقدم تفاصيل واسعة عن قاعدة "ساك كان مول"، وهي أقرب قاعدة إلى الحدود مع كوريا الجنوبية من بين جميع القواعد العشرين.ويجيء هذا التقرير الأخير في أعقاب الإعلان عن أن القمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ستعقد خلال شهر فبراير القادم.