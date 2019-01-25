كوريا تشهد أكبر حجم من النقل الجوي في العام الماضي

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بلغ عدد الطائرات التي استخدمت الطرق الجوية الكورية في العام الماضي 805 آلاف طائرة، وهو ما يعد رقما قياسيا غير مسبوق.صرحت وزارة الأراضي والنقل الكورية اليوم بأن حجم النقل الجوي الكوري زاد بنسبة 5.3 % في العام الماضي بالمقارنة مع العام الأسبق، ليصل إلى 805 آلاف طائرة، بمعدل ألفين و204 طائرات يوميا، وهو أعلى مستوى منذ بدء إجراء إحصاءات حول النقل الجوي المحلي.وكان أكبر حجم من النقل الجوي الشهري قد تم تسجيله في ديسمبر الماضي، حيث بلغ 70 ألف طائرة، وكان أكبر حجم من النقل الجوي اليومي في يوم الحادي والعشرين من شهر ديسمبر بـ2391 طائرة.وفيما يتعلق بحجم النقل الجوي من الرحلات الدولية والمحلية، قال التقرير إن عدد الرحلات الجوية الدولية زاد بنسبة 8% في العام الماضي بالمقارنة مع العام الأسبق، بمقدار 556 ألف طائرة، بينما انخفض عدد الرحلات الجوية المحلية قليلا بنسبة 0.1 %، بمقدار 249 ألف طائرة.أما حجم النقل العابر للأجواء الكورية فقد بلغ 48 ألف طائرة، بزيادة 4.2% بالمقارنة مع العام الأسبق.وكان من أكثر الخطوط الجوية الكورية عملا الخطوط بين كوريا وكل من جزيرة جيجو ودول جنوب شرق آسيا، حيث استخدمتها 285 ألفا و841 طائرة في العام الماضي، بزيادة 8% بالمقارنة مع العام الأسبق.وأوضحت وزارة الأراضي الكورية أن السبب في هذه الزيادة يرجع إلى استضافة أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية، وافتتح المبنى الثاني في مطار إنتشون الدولي، والنمو السريع لشركات الطيران منخفض الأسعار.وتوقعت الوزارة أن يستمر النمو في حجم النقل الجوي المحلي هذا العام لأسباب عديدة، بما في ذلك زيادة الطلبيات على الرحلات الجوية في المنطقتين الآسيوية والباسيفيكية، وتطبيق نظام العمل لمدة 52 ساعة أسبوعيا في البلاد، وتغيير أسلوب رحلات الكوريين إلى القيام برحلات فردية أو أسرية، وزيادة عدد الطائرات المملوكة لشركات الطيران المحلية.