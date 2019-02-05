المبعوث الأمريكي الخاص يزور كوريا الشمالية

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من المقرر أن يزور المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الكورية الشمالية "ستيفن بيغون" كوريا الشمالية، غدًا الأربعاء، لإجراء محادثات على مستوى العمل، مع نظيره الشمالي "كيم هيوك تشول".وفي بيان صحفي، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن المسؤولين سيعدان للقمة الثانية بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، المقرر عقدها في نهاية هذا الشهر.وأضاف البيان أن الزعيمين اتفقا على الوصول إلى هدف نزع السلام النووي، وإحداث تحول في العلاقات الثنائية، وبناء السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.ويزور "بيغون" سيول في الوقت الحالي، وكان نظيره الكوري الشمالي قد عمل سفيرًا لبلاده سابقًا في أسبانيا.