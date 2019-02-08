صندوق النقد يحذر من عاصفة اقتصادية عالمية محتملة

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قالت مديرة صندوق النقد الدولي "كرستين لاغارد" إن الاقتصاد العالمي ينمو بشكل أبطأ من المتوقع، محذرة من حدوث "عاصفة اقتصادية محتملة".وأضافت "لاغارد" في كلمة ألقتها أمام القمة العالمية للحكومات التي عُقدت أمس الأحد في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن الاقتصاد العالمي ينمو بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا، موضحة أن هناك ما وصفته بـ"أربع سُحب" تحجب سماء الاقتصاد العالمي، وحذرت من إمكانية مواجهة عاصفة بسبب تكاثف تلك الغيوم التي تتمثل في: الحروب التجارية، والرسوم الجمركية المرتفعة، والتشدد المالي، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين بشأن نتائج خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، وأخيرا تباطؤ الاقتصاد الصيني.وأكدت "لاغارد" أن النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بدأت تؤثر على العالم، وقالت إنه ليس لديها أي فكرة عن كيفية تطور هذا الأمر.ويذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد خفّض في شهر يناير الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لهذا العام من 3.7% إلى 3.5%، وللعام القادم من 3.7% إلى 3.6%.