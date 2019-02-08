رئيس البرلمان الكوري الجنوبي يلتقي بنائب وزير الخارجية الأمريكي

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تعهد رئيس مجلس النواب الكوري الجنوبي "مون هي سانغ" ونائب وزير الخارجية الأمريكي "جون سوليفان" بمواصلة التنسيق الوثيق بين بلديهما في الجهود الهادفة لضمان نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية بشكل نهائي وكامل.وأصدرت وزارة الخارجية الامريكية بيانا أمس الاثنين قالت فيه إن رئيس البرلمان الكوري "مون هي سانغ"، الذي يزور الولايات المتحدة حاليا وبصحبته وفد برلماني، قد اجتمع مع "سوليفان" فى واشنطن.وأكد البيان مجددا على قوة التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، والتزام البلدين بضمان نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.بالإضافة إلى ذلك، أكد "سوليفان" و"مون" على مهمتهما في تعزيز التعاون الثلاثي مع اليابان، وتحقيق الأهداف المشتركة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.