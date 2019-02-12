عمدة سيول السابق يترشح لانتخابات قيادة حزب كوريا الحرة المعارض

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قرر عمدة سيول السابق "أوه سيه هون" الانضمام إلى السباق الانتخابي لاختيار قيادة حزب كوريا الحرة، المعارض الرئيسي، المقرر له يوم 27 فبراير الجاري.وكان "أوه" من بين ستة مرشحين من أصل ثمانية قد أعلنوا سابقًا عدم تسجيل أوراق ترشيحهم إذا لم يؤجل الحزب عقد الانتخابات، لتجنب التداخل مع القمة الثانية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، المقرر عقدها في 27 و28 من فبراير في فيتنام.لكنه أعلن في مؤتمر صحفي أنه على الرغم من عدم موافقته على خطة الحزب لإبقاء الانتخابات في موعدها، فقد قرر أنه لا يستطيع الوقوف ومراقبة سقوط التيار المحافظ.وأعلن المرشحون الآخرون، ومن بينهم النواب "تشانغ أو تيك" و"آن سانغ سو" و"شيم جيه تشول" عن عدم ترشحهم في الانتخابات.وسوف يعلن متنافس آخر، وهو النائب "جو هو يونغ" قراره اليوم الثلاثاء.كما سجل رئيس الوزراء السابق "هوانغ كيو آن" والنائب "كيم جين تيه" أوراق ترشيحهما صباح اليوم.