اختيار هيون ديه للصناعة الثقيلة كمرشح أول لشراء ديه وو للسفن

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اختيرت مجموعة "هيون ديه " للصناعات الثقيلة كمرشح أول لشراء شركة "ديه وو" للسفن.وصرح البنك الصناعي الكوري الذي يمثل أكبر أصحاب أسهم "ديه وو" أمس بأن شركة "سام سونغ" للصناعات الثقيلة قد أبلغته بعدم وجود نية لديها لشراء "ديه وو" للسفن، ومن ثم تم اختيار "هيون ديه" كمرشح أول للشراء.وينوي البنك تنفيذ الإجراءات ذات الصلة بإبرام عقد رسمي مع هيون ديه، بعد موافقة مجلس إدارة البنك، بحيث يتم إبرام العقد الرسمي بعد إجراء هيون ديه تفتيشا ميدانيا على شركة "ديه وو" للسفن.لكن نقابة العمال التابعة لشركة "ديه وو" للسفن قالت إن هذا الاختيار يمثل اتفاقا مغلقا، وهددت بإجراء إضراب عام عن العمل إلى جانب عقد لقاءات صحفية وتنفيذ حملات للتوقيع إذا لم يتم إلغاء اختيار شركة هيون ديه.