صعوبات في إعداد فعالية مشتركة للذكرى المئوية لحركة الاستقلال

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يتوقع الخبراء خدوث صعوبات في تنظيم الكوريتين فعالية مشتركة بمناسبة الذكرى المئوية لحركة الاستقلال في الأول من مارس.وقال مسؤول في وزارة التوحيد اليوم إن الظروف الحالية غير مواتية لتنظيم الكوريتين مثل تلك الفعالية بشكل كبير ومنظم.وردا على سؤال حول ما إذا كانت تلك الصعوبات ناجمة عن الاستعداد للجولة الثانية من مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية، أوضح أن الظروف الإجمالية وضيق الوقت هو سبب تلك الصعوبات، لكن الكوريتين تجريان حاليا مناقشات حول طرق تنظيم فعالية مشتركة قابلة للتنفيذ.كما قال إن كوريا الشمالية لم ترد على اقتراح من جانب الحكومة الكورية الجنوبية بهذا الشأن، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا جاريا في الوقت الراهن بين الجانبين حول عدد من المناسبات القادمة بما فيها اجتماع لرئيسي مكتب الاتصالات للكوريتين سيعقد غدا الجمعة.