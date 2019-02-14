اللاعب سون هيونغ مين يسجل في أربع مباريات متتالية

Photo : YONHAP News

سجل المهاجم الكوري الجنوبي "سون هيونغ مين"، اللاعب في نادي توتنهام هوتسبر في الدوري الإنكليزي الممتاز، في المباراة الرابعة له على التوالي.وخلال مباراة الفريق في دوري أبطال أوربا ضد فريق "دورتموند" على ملعب "ويمبلي" في لندن أمس الأربعاء، سجل "سون" الهدف الأول لفريقه بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني، مما ساعد الفريق على تحقيق الفوز بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء.وقد سجل "سون" تسعة أهداف في إحدى عشرة مباراة ضد "دورتمند" خلال مسيرته الرياضية، وتمكن من التسجيل في المباريات الأربع الأخيرة لفريقه، والتي كانت ضد "واتفورد" و"نيوكاسل يونايتد" و"ليستر سيتي" و"دورتموند".