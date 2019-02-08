استئناف العمل في مزارع الماشية بعد وقف انتشار الحمى القلاعية

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قررت الحكومة السماح باستئناف العمل المؤقت في مزارع الماشية في مدينتين في مقاطعة "كيونغ كي" ومقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ"، وذلك بعد عدم الإبلاغ عن أي حالات جديدة للإصابة بالحمى القلاعية لمدة أسبوعين.وقالت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية إن حظر حركة الماشية والمعدات الزراعية سيتم رفعه في "آن صونغ" في مقاطعة "كيونغ كي" اليوم الخميس، باستثناء المنطقة المحيطة بالمزرعة التي أبلغت عن وجود حالات مرضية في أواخر الشهر الماضي.وسيتم رفع حظر الحركة في "تشونغ جو" في مقاطعة "تشونغ تشنغ" غدًا الجمعة.وقررت الوزارة رفع الحظر لأنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات من مرض الحمى القلاعية خلال 14 يومًا، بعد ظهور إصابات في مدينتين بالمرض شديد العدوى.وأمر وزير الزراعة "لي جيه هو" وزارته بالبقاء على أهبة الاستعداد ومواصلة جهود الحجر الصحي وأنشطة التطهير.