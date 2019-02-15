الإدارة الأمريكية تعرب عن تفاؤل ترامب بقمته مع كيم جونغ أون

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قال نائب الرئيس الأمريكي "مايك بنس" إن الرئيس "دونالد ترامب" مليء بالأمل، وأنه يعتقد أن السلام أمر يمكن تحقيقه.جاء هذا التصريح في كلمة ألقاها "بنس" يوم السبت الماضي أمام مؤتمر ميونخ للأمن"، حيث أضاف أن "ترامب" قد حصل عل وعد من الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بنزع السلاح النووي بشكل كامل وقابل للتحقق، وذلك خلال القمة الأولى التي عقدت بينهما في شهر يونيو من العام الماضي في سنغافوره.وقال "بنس" إن الولايات المتحدة لن تكرر ارتكاب أخطائها السابقة، مؤكدا على ضرورة التعاون الوثيق بين دول العالم لدفع كوريا الشمالية للالتزام بجميع القرارات التي تبناها مجلس الأمن الدولي، وتنفيذ الوعود التي تعهدت بها بيونغ يانغ في قمة سنغافوره.كما أكد "بنس" أيضا أن الضغوط القوية التي فرضتها حكومة الرئيس "ترامب" على كوريا الشمالية قد ساهمت في إحداث تغيير في تصرفات بيونغ يانغ، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل بثببات موقفها الداعي إلى نزع السلاح النووي الكامل من كوريا الشمالية.